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Общество

ПсковГУ совместно с Курчатовским институтом и администрацией Псковской области проведёт «Кикоинские чтения»

В этом году Псковский государственный университет совместно с Курчатовским институтом и администрацией Псковской области проведет «Кикоинские чтения». Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 10 марта.

По ее словам, мероприятие лично курируют губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, а также непосредственно участвуют в нем.

Проректор по научной работе университета Тарас Антал отметил, что в конце марта ожидаются торжественные мероприятия в Псковском государственном университете, которые посвящены 113-летию от рождения Исаака Кикоина, приуроченные к «Кикоинским чтениям» и также к съезду учителей в Пскове.

«Мы в ходе этих мероприятий хотим показать наш новый цифровой парк, открыть аудиторию, посвященную Кикоину, в том числе планируем проведение уроков по Кикоинскому классу в этой аудитории, открыть новую физическую лабораторию, оборудованную новым физическим оборудованием, а также открыть химико-биологический центр, который находится на базе естественно-географического факультета, в прошлом году оборудован для экологических исследований и химического анализа, открытие центра скорее всего будет проходить онлайн. Кроме того, мы планируем торжественное заседание, посвященное дню рождения Кикоина, на котором, возможно, будут проведены награждения ученых, молодых ученых-физиков, но кого награждать, нужно еще решить. Программу мы сейчас отрабатываем», - сказал Антал.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас на сайте ПсковГУ идет несколько внутренних университетских конкурсов. Награждение планируется провести в рамках «Кикоинских чтений».

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