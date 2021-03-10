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Экономика

В Псковской области выросли цены на продукты к Масленице

В Псковской области выросли цены на продукты к Масленице, сообщает Псковстат. Средние потребительские цены и их изменение по Псковской области на продукты, которые используются для выпечки блинов, а также с которыми подают блины, были следующими (на начало масленичной недели текущего и прошлого годов):

Почти на все масленичные продукты отмечается рост цен. За период с 25 февраля 2020 года по 9 марта 2021 года (от начала одной масленичной недели до начала другой) из продуктов для приготовления блинов значительно выросли цены на: сахар-песок (на 74,4%), яйца куриные (на 36,9%), масло подсолнечное (на 24,5%). Из продуктов, используемых для начинок к блинам, отмечен значительный рост цен на охлажденных и мороженых кур (на 20,2%), яблоки (на 18,8%), белокочанную капусту (на 18,6%), свинину, кроме бескостного мяса (на 15,1%), говядину, кроме бескостного мяса (на 11,6%).

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