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Общество

Участки Чудского озера и реки Псковы очистят в Псковской области

В Псковской области в 2021 году разработают проекты по расчистке участков Чудского озера и реки Псковы, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

В следующем году планируется приступить непосредственно к работам на озере, а в 2023 году – и на реке. К 2024 году предполагается расчистить 11 км этих водных объектов. В результате экологические условия улучшатся более чем для 200 тысяч жителей Пскова, населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино.

Кроме того, в Псковской области за счет субвенций из федерального бюджета в этом году завершится расчистка и дноуглубление реки Великой в Пскове. Работа началась в 2019 году. Общая протяжённость участка – 3,9 км.

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