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Общество

Отличники из Гдовского района посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Выпускники-отличники из Гдовского района посетили праздник «Алые паруса», который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Фото: телеграм-канал главы Гдовского района Ивана Мешкова

Традиционный фестиваль «Алые паруса», посвящённый выпускникам школ, собрал тысячи молодых людей со всей страны. Его гости смогли насладиться концертом российских исполнителей на Дворцовой площади и водно-пиротехническим шоу в акватории Невы. Кульминацией праздника стал проход брига «Россия» с алыми парусами, сопровождаемый лазерными эффектами и фейерверками.

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