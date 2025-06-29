Отличники из Гдовского района посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

16:00, 29 июня 2025, ПАИ

Выпускники-отличники из Гдовского района посетили праздник «Алые паруса», который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Традиционный фестиваль «Алые паруса», посвящённый выпускникам школ, собрал тысячи молодых людей со всей страны. Его гости смогли насладиться концертом российских исполнителей на Дворцовой площади и водно-пиротехническим шоу в акватории Невы. Кульминацией праздника стал проход брига «Россия» с алыми парусами, сопровождаемый лазерными эффектами и фейерверками.