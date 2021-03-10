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Общество

ПсковГУ выделил 1 млн рублей на гранты для своих учёных

В 2021 году Псковский государственный университет выделил 1 млн рублей на гранты для своих ученых, сообщил в эфире ПАИ-live проректор вуза по научной работе Тарас Антал.

Он отметил, что ПсковГУ уже третий год подряд проводит конкурс молодых ученых, конкурс обучающихся и конкурс на издание научных и научно-популярных работ. Сейчас идет приём заявок.  Кроме того, по словам проректора, 10 молодых ученых уже получили гранты по 40 тысяч рублей. Награждение планируется провести в рамках Кикоинских чтений.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина добавила, что в 2020 году было введено понятие эффективного контракта. «И теперь каждый наш сотрудник будет получать надбавку к зарплате по результатам своего эффективного контракта и своей работы. При этом каждый балл, в зависимости от года работы, стоит определенную сумму», - уточнила она.

Также в прошлом году вуз выделил около 5 миллионов на статьи. «Ни один рубль в университете не должен работать без результата», - уверена Наталья Ильина. Она добавила, что вуз будет работать на качество и «разгоняться» в хорошем смысле слова.

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