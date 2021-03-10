Разработанный в ПсковГУ модуль «Без срока давности» включат в программы обучения юридических вузов

17:29, 10 марта 2021, ПАИ

10 марта состоялось заседание президиума Ассоциации юридического образования. От лица Псковского государственного университета в заседании приняли участие ректор Наталья Ильина и директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На заседании был рассмотрен вопрос о включении в образовательные программы юридических вузов образовательного модуля «Без срока давности». Проект был поддержан Ассоциацией юристов России и юридическим образовательным сообществом.

«Учебные материалы образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» призваны помочь молодым людям в понимании ключевых проявлений политики геноцида, – отметила в своём выступлении Наталья Ильина. – Знакомство с историей преступлений против человечности должно привлечь внимание к универсальным вопросам пацифизма и взаимопонимания и привести к осознанию и своей ответственности как граждан мира за предотвращение распространения идей нацизма».

Было также принято решение о создании рабочей группы для дальнейшей проработки вопроса и вынесения предложений по интеграции образовательного модуля в учебные программы.

Заседание состоялось под руководством президента Ассоциации юридического образования, декана юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАО, члена президиума АЮР Александра Голиченкова. В мероприятии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, в частности, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, сопредседатель АЮР Виктор Блажеев, а также заместитель председателя Следственного комитета, член президиума АЮР Александр Федоров и исполняющая обязанности исполнительного директора-руководителя аппарата АЮР Елена Спиридонова.

В 2020 году ПсковГУ получил государственное задание от Министерства науки и высшего образования РФ на разработку образовательного модуля для вузов с использованием материалов проекта «Без срока давности». Модуль разработан специалистами вуза и был представлен широкой общественности в рамках федерального форума «Уроки Нюрнберга».