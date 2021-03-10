Актуальные вопросы региональной и федеральной повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова

17:34, 10 марта 2021, ПАИ

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Елены Бибиковой. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и федеральной повестки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На встрече шла речь о субсидировании школьного питания, открытии реабилитационных ковидных центров, индексации пенсий неработающим пенсионерам, а также подготовке к реализации второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».

Михаил Ведерников и Елена Бибикова затронули тему обеспечения жильем граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году Псковская область дополнительно получила на эти цели порядка 200 млн рублей из федерального бюджета, что позволило приобрести более 400 квартир. Глава региона предложил акцентировать внимание федерального центра на вопросе выделения дополнительного финансирования по данному направлению для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Елена Бибикова в ходе разговора рассказала и об особенностях реализации системы социальных контрактов. На эти цели Псковской области из федерального бюджета выделено 180 млн рублей, софинансирование региона составило около 2 млн рублей.

Средства федерального бюджета можно направить на открытие собственного бизнеса и единовременные выплаты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Региональные средства также дополнительно можно будет предоставлять для развития подсобного фермерского хозяйства.

«Это очень хорошее подспорье для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию», — отметил глава региона.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов по организации работы с обращениями граждан в регионе.

В частности, Елена Бибикова рассказала, что в последнее время общение с жителями региона проходит преимущественно в дистанционном формате, очные приемы граждан организованы с соблюдением комплекса противовирусных ограничений. Большая часть обращений поступает от лиц пожилого возраста, чьи вопросы удается успешно решать.

По итогам обсуждения принято решение о возвращении к планам по увековечиванию памяти дипломата Афанасия Ордина-Нащокина. Ранее данный вопрос уже был рассмотрен на личном приеме губернатора, но планы были скорректированы из-за пандемии COVID-19.

Сенатор также отметила, что в настоящее время с руководством областного отделения «Почты России» прорабатывается вопрос ремонта на территории региона трех почтовых отделений в Изборске, Пскове и Великих Луках. Губернатор в свою очередь заявил о готовности со стороны региональной администрации оказать содействие в проработке данного вопроса.