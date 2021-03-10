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Общество

В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»

Выставка рассказывает о Выборге и Пскове, как о центрах торговли с XVIII и до начало XX веков. Фото Вконтакте

В Выборгском замке открылась выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России». Об этом рассказал паблик «Интересные события в Выборге». На выставке представлены архивные документы по истории торговли с XVIII до начала XX в. из фондов Государственного архива Псковской области и Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге.

На примере двух похожих и в то же время разных городов – Пскова и Выборга – показаны различные аспекты развития торговых отношений на северо-западе Российской империи: государственная политика, организация торговли, купечество.
Экспонируемые на выставке архивные документы открывают ранее неизвестные страницы в истории торговли двух городов и позволяют по-новому взглянуть на многие процессы, происходящие в современном мире.

Выставка организована при финансовой поддержке фонда «История Отечества» под эгидой отделения Российского исторического общества в Пскове и отделения Российского исторического общества в Ленинградской области.

Организаторы выставки – Государственный архив Псковской области и Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге.
 

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