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Общество

Эксперты опасаются наплыва партий нелегального табака в Россию

В России может вырасти ввоз через границы контрафактного табака из-за разницы цен. Фото Telegram

Доля нелегального табачного рынка в России в 2022 году может вырасти с текущих 7 до 30% из-за повышения акцизов, открытия границ и снижения покупательной способности населения в связи с пандемией COVID-19, сообщается со ссылкой на прогноз аналитического центра НАФИ, который был сделан по итогам исследования оборота нелегальной табачной продукции. Об этом сообщил телеграм-канал «Экономика».

«В этом случае прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в 2022 году составят 282–339 млрд руб., что примерно в пять раз выше, чем в прошлом году», — утвержадют эксперты.

Как отметили в НАФИ, основной источник нелегальных сигарет — страны ЕАЭС, где не произошло резкого повышения акцизов, что сделало более дешевую, чем российская, продукцию еще привлекательнее.

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