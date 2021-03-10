В Пскове мужчина совершил две кражи и вовлёк в совершение преступления несовершеннолетнего

18:41, 10 марта 2021, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего псковича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст.158 (кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение), ч.1 ст.150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и п. «а» ч.3 ст.158 (кража с незаконным проникновением в жилище) УК РФ.

По версии следствия, 23 декабря 2020 года обвиняемый вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи из строящегося дома в садоводческом некоммерческом товариществе под Псковом. В результате их добычей стал строительный инструмент и другое имущество потерпевшего на общую сумму свыше 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, 23 декабря 2020 года обвиняемый похитил из дачного дома в том же населенном пункте телевизор, технику для кухни и другое имущество на сумму свыше 5,5 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.