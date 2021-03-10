Самолёт из Минеральных Вод успешно вернулся с запасного аэродрома Пулково в Псков

19:41, 10 марта 2021, ПАИ

ПАИ вчера писало о том, что самолёт, летевший из Минеральных вод в Псков, был вынужден уйти на запасной аэродром Пулково. Сегодня он вернулся в Псков. Об этом написал официальный телеграм-канал Псковской области.

«Вылететь из Пулково самолёту удалось не скоро – в Пскове он приземлился в 14:42, – рассказал генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов. – В 15:21 этот же самолёт вылетел в Калининград. Сегодня все рейсы идут по плану, задержек нет».