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Культура

Правду и вымысел в романе «Арап Петра Великого» разберут на вебинаре в Пушкинском заповеднике

Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашают псковичей присоединиться к вебинару «Семейственные предания» в сюжетной системе «Арапа Петра Великого» в рамках online-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Заповедника.

Планируется, что в ходе этого разговора лектор, кандидат филологических наук, хранитель музея-усадьбы «Петровское» Любовь Козмина вместе со своими слушателями проанализирует шесть глав неоконченного романа, обращая особое внимание на то, как соотносятся в пушкинском тексте документальная основа, историческая правда и художественный вымысел. Занятие запланировано на 11 марта, начало трансляции — в 16:00. Чтобы стать участником беседы, достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском», в разделе «Вебинары».

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет присоединиться к лекции в назначенный час, но хотел бы прослушать её, на сайте есть специальный раздел — «Архив вебинаров».

Пушкинский заповедник и Институт русского языка сотрудничают давно и, в частности, в проекте «А. С. Пушкин и феномен русской классики» музейщики «Михайловского» принимают активное участие. В Пушкинском заповеднике уже подготовили и провели ряд занятий этого цикла. Например, об истории Святогорского монастыря по материалам летописей и документов из архивов разного уровня и подчинения; или, совсем недавно, в феврале этого года, обо всех дуэлях Пушкина в частности и об истории вооружённых поединков в России пушкинского и допушкинского времени в целом, проч. проч. С уважением, представитель информационной службы

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