Мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины

23:19, 10 марта 2021, ПАИ

Мужчины одалживают до зарплаты коллегам чаще и больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2 500 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты – нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причём мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8 % соответственно).

Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растёт с увеличением возраста опрошенных: 5 % среди молодёжи до 24 лет и 11 % среди граждан старше 45 лет. Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть «до зарплаты» коллеге, составляет 5 800 руб. Другу могут одолжить почти в два раза больше: в среднем 12 300 руб. Родственнику – в три раза больше: 18 000 руб.

Мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины: в среднем 7 000 и 4 300 руб. соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу больше суммой, чем молодёжь до 24 лет: 6 400 и 5 000 руб. соответственно.

Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. могут одолжить коллеге в среднем 4 000 руб., граждане с зарплатой от 80 тыс. руб. – 8 200 руб. По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причём чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за два года выросли незначительно: например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 руб. больше, чем два года назад.