0
08:29
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
01:17
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
22:46
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
22:40
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
21:45
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
21:33
Об ответственности застройщика и управляющей компании и альтернативе управляйкам – в интервью с руководителем «Псковжилстроя»
21:14
Музыка громче, но пока закрыты. Организаторы танцевальных вечеринок рассказали о положении дел
Еще новости
Общество

О втором годе пандемии коронавируса рассказал вирусолог

Начавшийся год все еще пройдет под знаком пандемии, но пик ее в мире уже пройден, подчеркнул вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Об этом пишет газета «Известия».

«Пандемия постепенно идет к завершению. При этом не будет такого, что в один прекрасный день мы скажем — все, она закончилась», — сказал он.

Заболеваемость будет падать, ее социальная значимость — уменьшаться, но угроза перегрузки системы здравоохранения, как это было год назад - маловероятный сценарий. «При этом вирус останется с нами и продолжит циркулировать, но снятие ограничений и выход из пандемии в разных странах будет скорее вопросом политической воли и экономической целесообразности, чем вопросом медицинским, — отметил Лукашев.

Весной в России еще может произойти подъем заболеваемости, считает он. Летом же ограничительные меры постепенно снимут. Что касается 2022 года, то он, по словам ученого, вряд ли будет сопоставим по угрозе с 2020-м и с 2021-м. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
11 марта 2021
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
11 марта 2021
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
10 марта 2021
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
10 марта 2021
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
10 марта 2021
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
10 марта 2021
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
10 марта 2021
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
10 марта 2021
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)

Идет загрузка...