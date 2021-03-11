Прокуратура требует отремонтировать мост через реку Желчу в Гдовском районе

09:08, 11 марта 2021, ПАИ

Прокуратура Гдовского района требует отремонтировать деревянный мост через реку Желчу, расположенный на дороге Первомайская – Блянск - Надозерье на территории Полновской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В данный момент мост находится в неудовлетворительном состоянии, что угрожает безопасности движения по нему транспорта и пешеходов. В связи с этим суд обязал органы местного самоуправления отремонтировать сооружение.

Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Гдовского района.