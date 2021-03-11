Многоквартирный дом в великолукском посёлке Дубрава-1 строили без разрешения

09:14, 11 марта 2021, ПАИ

В Великолукском районе компанию оштрафовали за строительство жилого дома без разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что строительная компания ООО «СМУ-44» нарушила требования статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, начав строить в посёлке Дубрава-1 многоквартирный жилой дом без получения соответствующего разрешения.

В этой связи заместитель прокурора Великолукского района возбудил в отношении указанного юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ. Арбитражный суд Псковской области назначил компании штраф в размере 250 тыс. рублей.