«РосКвиз» состоялся в гуманитарном лицее Пскова

09:17, 11 марта 2021, ПАИ

В гуманитарном лицее Пскова состоялся «РосКвиз», приуроченный к Международному женскому дню. Организаторами выступили активисты Совета по молодёжной политике при главе Пскова совместно с волонтерами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В интеллектуальной игре приняли участие старшеклассники лицея. 4 команды в ходе игры выясняли, в каком году стали отмечать Международный женский день, как зародился этот праздник и что является его традиционным символом.

В завершение игры участников наградили дипломами и памятными подарками, а представительницам прекрасного пола организаторы подарили цветы.

«Мы проводим интеллектуальные игры с различной тематикой почти во все государственные праздники. Стоит отметить достаточно высокие баллы по итогам игры, это говорит о том, что ребята достаточно хорошо знают историю и подтягивают свои знания в этой сфере», - отметила активистка совета Валерия Коновалова.