У псковских предпринимателей осталось три недели, чтобы отчитаться перед налоговой

10:04, 11 марта 2021, ПАИ

Три недели остается у предпринимателей Псковской области, чтобы представить годовую бухгалтерскую отчётность в налоговую службу в срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса России налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее трёх месяцев после окончания отчётного года. Таким образом, срок представления годовой бухгалтерской отчетности в этом году – не позднее 31 марта 2021 года.

Начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Это обязаны делать все организации независимо от правового статуса и применяемой системы налогообложения (часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), напомнили в пресс-службе.

Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для отказа в её приеме налоговым органом.

От представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности освобождаются: организации бюджетной сферы, Центральный банк России, религиозные организации, организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк России, организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством России, организации в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22 января 2020 года № 35.

С бухгалтерской (финансовой) отчетностью экономических субъектов, а также аудиторскими заключениями о ней можно ознакомиться в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), размещенном в открытом доступе на сайте ФНС России.

В ресурсе содержится бухгалтерская отчетность начиная с отчетности за 2019 год. В получении информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности поможет система поиска организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию). Кроме того, реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России.