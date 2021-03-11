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Наушники пытался бесплатно вынести пскович из магазина

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался украсть из магазина наушники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

10 марта экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала наушники и попытался скрыться, не заплатив на них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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