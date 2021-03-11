Региональные соревнования по воркауту пройдут в Псковской области 27 марта

10:53, 11 марта 2021, ПАИ

27 марта в Псковской области состоятся региональные соревнования по воркауту Street Fest. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Соревнования пройдут в два этапа: workout freestyle – фристайл-батл, workout троеборье – подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (для девушек от пола), подъём прямых ног к перекладине.

Состязания пройдут в четырёх возрастных категориях: от 7 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 19 до 35 лет, от 36 лет и старше.

Победителей ждут ценные подарки, отметил Виталий Дидыч.

Соревнования будут проходить в воркаут-центре в зале «Суперфитнес» на Рижском проспекте, 16 в Пскове. Регистрация на состязания начнётся 27 марта в 11:30, начало соревнований – в 12:00-12:30.