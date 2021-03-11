Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник

12:08, 11 марта 2021, ПАИ

Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сейчас многие птицы начинают возвращаться из тёплых стран к своим родным пенатам. Они строят гнёзда, ищут себе пару, выводят потомство.

Жизнь пернатых обитателей очень непредсказуемая, сложная и интересная. Любая птичка, большая или маленькая, по-своему прекрасна. Полистовский заповедник объявляет о старте конкурса фотографий «Пернатые в объективе», в котором могут принять участие юные жители

Псковской области», - уточнили организаторы.

Согласно положению на фотографиях должны быть изображены перелётные птицы, вернувшиеся домой. Фото можно делать как у себя во дворе, так и в парке или лесу.

Фотоконкурс разбит на 4 возрастные категории: 1 категория – семейная (дошкольники, до 6,5-7 лет); 2 категория – младшая (1-4 классы); 3 категория – средняя (5-9 классы); 4 категория – старшая (10-11 классы). От каждого участника принимается не более 2 (двух) работ. Формат фото – .jpg, .png, .tiff (фото в Word не вставлять).

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие требованиям. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях: фотографии не соответствуют тематике конкурса; низкое художественное или техническое качество фотографий; ненормативность фотографии.

Работы можно присыласть с 26 по 30 апреля. Подведение итогов состоится 6-7 мая.

Для участия в фотоконкурсе достаточно отправить фотоработу на адрес vasileva.katya113@gmail.com.

Для каждой фотографии, предоставленной на конкурс, должны быть указаны в описании следующие данные: наименование учреждения образования, ФИО автора, класс, название (по желанию).

Победители получат дипломы и памятные призы от ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский». Дополнительную информацию также можно получить по телефону 8 (900) 994 54 04.