0
12:08
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
12:04
Придется отдуваться за бабушку. Часть 2
11:31
Полистовский заповедник набирает волонтёров
10:53
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
10:24
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
08:29
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
01:17
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
Еще новости
Общество

За серию краж осудили двух жителей Дновского района

В Дновском районе двух местных жителей приговорили на исправительные работы и дали условный срок за совершение серии краж. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

C ноября по декабрь 2020 года подсудимые украли в Дно и Дновском районе бензиновый триммер, дрель, болгарку, металлические столбы, ворота, швеллеры и стеллажи.

Суд при назначении наказания за преступления гражданам учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и чистосердечное раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию совершенных ими преступлений. Кроме того, в действиях одного из мужчин суд признал наличие рецидива преступлений по каждому эпизоду, что является обстоятельством, отягчающим наказание, поскольку подсудимый совершил умышленные преступления, имея судимость за ранее совершенные умышленные преступления.

Суд признал мужчин виновными в указанных преступлениях и назначил одному мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5 % заработка в доход государства, а другому — лишение свободы на срок 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
11 марта 2021
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
Полистовский заповедник набирает волонтёров
11 марта 2021
Полистовский заповедник набирает волонтёров
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
11 марта 2021
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
11 марта 2021
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
11 марта 2021
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
11 марта 2021
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
10 марта 2021
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
10 марта 2021
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ

Идет загрузка...