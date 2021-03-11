За серию краж осудили двух жителей Дновского района

11:40, 11 марта 2021, ПАИ

В Дновском районе двух местных жителей приговорили на исправительные работы и дали условный срок за совершение серии краж. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

C ноября по декабрь 2020 года подсудимые украли в Дно и Дновском районе бензиновый триммер, дрель, болгарку, металлические столбы, ворота, швеллеры и стеллажи.

Суд при назначении наказания за преступления гражданам учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и чистосердечное раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию совершенных ими преступлений. Кроме того, в действиях одного из мужчин суд признал наличие рецидива преступлений по каждому эпизоду, что является обстоятельством, отягчающим наказание, поскольку подсудимый совершил умышленные преступления, имея судимость за ранее совершенные умышленные преступления.

Суд признал мужчин виновными в указанных преступлениях и назначил одному мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5 % заработка в доход государства, а другому — лишение свободы на срок 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.