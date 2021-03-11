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Спорт

Началась регистрация пилотов на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Фото Александра Воробьёва

Началась регистрация пилотов на 26-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в рамках 25-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках с 11 по 17 июня, сообщается на официальном сайте события. 

В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, своевременно представивший заявку на участие (для участников Чемпионата России заявка представляется в соответствии с требованиями, определяемыми бюро Федерации воздухоплавания России), оплативший регистрационный взнос участника и имеющий к моменту регистрации квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года; налет не менее 50 часов в качестве КВС теплового аэростата.

При регистрации необходимо предъявить оригиналы следующих документов:

1. Свидетельство пилота (страница с номером, личной информацией).

2. Действующее медицинское заключение ВЛЭК.

3. Действующая справка о прохождении проверки навыков техники пилотирования.

4. Спортивная лицензия FAI (при наличии).

5. Летная книжка пилота (страница с фотографией пилота и страница с последним налетом, страница с квалификационной проверкой).

6. Свидетельство о регистрации аэростата.

7. Сертификат летной годности аэростата.

8. Страховой полис ГО перед третьими лицами.

9. В случае полетов с лицами на борту — полис страхование от НС пассажиров.

10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично).

11. Фото пилота.

12. Фото теплового аэростата.

Российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате России и соответствующие вышеуказанным требованиям, должны представить заявку на участие в соревнованиях не позднее 24:00 мск 1 мая 2021 года.

Пилоты, не принимающие участия в Чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее 24:00 мск  8 мая 2021 года. Заявки на участие отправлять на электронную почту: trofimova @vlk.sz.gkovd.ru, телефон, факс: факс: 8 (81153) 7-44-87.

25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Во время встречи состоятся следующие соревнования пилотов тепловых аэростатов:

- 26-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов, участвующих в соревнованиях);

- 13-й Кубок Дружбы (информация будет дополнительно);

- 16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения);

- 14-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).

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