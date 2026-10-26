В Пскове завершился чемпионат города по классическим шахматам

13:59, 26 октября 2026, ПАИ

Чемпионат Пскова по классическим шахматам завершился, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»







Победителем турнира стал Владислав Мерзанюков. Второе место занял Николай Никитин, третье – Анастасия Филиппова. В номинациях отличились: лучший среди юниоров – Александр Баранов, лучший среди ветеранов – Александр Побережский, лучшая среди женщин – Валерия Потапова.

Лучшие результаты по рейтинговым группам показали Виталий Цветков (до 1 700), Константин Касаткин (до 1 500) и Елизавета Цвигайло (до 1 300).

Все 26 участников, вышедшие на старт, сумели до конца преодолеть турнирную дистанцию.