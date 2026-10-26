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Псковский футболист Морозов забил гол в ворота КДВ

Псковский нападающий Александр Морозов, выступающий за дубль тольяттинского «Акрона», забил гол в выездном матче против томского КДВ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Александр Морозов. Фото: пресс-служба тольяттинского «Акрона»

Морозов забил во втором тайме, сравняв счёт в матче. Пскович открылся под длинную передачу и, выйдя один на один с вратарём, реализовал голевой момент. Игра в итоге завершилась победой томского клуба – 3:1.

Для Александра Морозова это восьмой гол в нынешнем сезоне. Кроме того, в его активе три результативные передачи.

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