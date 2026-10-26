Псковский футболист Морозов забил гол в ворота КДВ

14:59, 26 октября 2026, ПАИ

Псковский нападающий Александр Морозов, выступающий за дубль тольяттинского «Акрона», забил гол в выездном матче против томского КДВ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Морозов забил во втором тайме, сравняв счёт в матче. Пскович открылся под длинную передачу и, выйдя один на один с вратарём, реализовал голевой момент. Игра в итоге завершилась победой томского клуба – 3:1.

Для Александра Морозова это восьмой гол в нынешнем сезоне. Кроме того, в его активе три результативные передачи.