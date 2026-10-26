Лазерный бой включат в программу дополнительного образования в российских школах

14:31, 26 октября 2026, ПАИ

Лазертаг станет частью программы дополнительного образования в школах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Федерации лазертага России Дмитрия Солодова.

Ранее лазерный бой был официально признан видом спорта в России.

По словам Солодова, дисциплина уже активно внедряется в московское школьное образование и входит в рейтинг школьных спортивных клубов. Совместно с департаментом образования и науки Москвы разрабатывается соответствующая программа. Для Минпросвещения на финальном этапе будет подготовлена программа тренировок для спортсменов начиная с семи лет.

Лазерный бой представляет собой командную игру с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.