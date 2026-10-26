Псковского арбитра Матиеску назначили на кубковый матч между командами РПЛ

14:40, 26 октября 2026, ПАИ

Псковского помощника главного арбитра Никиту Матиеску назначили на матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает РФС.

Матиеску будет работать в одной бригаде с главным арбитром Сергеем Чебаном и ещё одним линейным помощником Дмитрием Мосякиным. Игра пройдёт 28 октября и начнётся в 18:15.

В турнирной таблице группы D Пути РПЛ «Ростов» лидирует с девятью очками после четырёх туров, «Акрон» идёт вторым с семью очками.