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Спорт

Псковского арбитра Матиеску назначили на кубковый матч между командами РПЛ

Псковского помощника главного арбитра Никиту Матиеску назначили на матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает РФС.

Никита Матиеску. Фото: Федерация футбола Псковской области

Матиеску будет работать в одной бригаде с главным арбитром Сергеем Чебаном и ещё одним линейным помощником Дмитрием Мосякиным. Игра пройдёт 28 октября и начнётся в 18:15.

В турнирной таблице группы D Пути РПЛ «Ростов» лидирует с девятью очками после четырёх туров, «Акрон» идёт вторым с семью очками.

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