Псковского арбитра Матиеску назначили на кубковый матч между командами РПЛ
Псковского помощника главного арбитра Никиту Матиеску назначили на матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает РФС.
Матиеску будет работать в одной бригаде с главным арбитром Сергеем Чебаном и ещё одним линейным помощником Дмитрием Мосякиным. Игра пройдёт 28 октября и начнётся в 18:15.
В турнирной таблице группы D Пути РПЛ «Ростов» лидирует с девятью очками после четырёх туров, «Акрон» идёт вторым с семью очками.
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