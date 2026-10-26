Лига плавания городов Северо-Запада стартовала в Пскове

18:40, 26 октября 2026, ПАИ

Лига плавания городов Северо-Западного федерального округа стартовала в ПсковГУ, сообщили ПАИ в вузе.

В бассейне «Универсант» прошёл первый этап соревнований. С приветственным словом к спортсменам обратился врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев: он отметил важность развития плавания в регионе и пожелал пловцам удачи и честной борьбы.

В турнире принимают участие спортсмены 2019 года рождения и старше. За победу борются как юные, так и опытные пловцы. В программе заплывы вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем и командные эстафеты.

Целью соревнований является не только развитие спорта, но и обмен опытом между клубами и секциями из Северо-Западного федерального округа, укрепление традиций и популяризация здорового образа жизни.

Второй этап соревнований запланирован на 20 февраля, третий – на 22 мая 2027 года. Победителей в многоборье определят по итогам всех трёх стартов, лучшие спортсмены получат кубки, медали и дипломы.