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Спорт

Лига плавания городов Северо-Запада стартовала в Пскове

Лига плавания городов Северо-Западного федерального округа стартовала в ПсковГУ, сообщили ПАИ в вузе.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В бассейне «Универсант» прошёл первый этап соревнований. С приветственным словом к спортсменам обратился врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев: он отметил важность развития плавания в регионе и пожелал пловцам удачи и честной борьбы.

В турнире принимают участие спортсмены 2019 года рождения и старше. За победу борются как юные, так и опытные пловцы. В программе заплывы вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем и командные эстафеты.

Целью соревнований является не только развитие спорта, но и обмен опытом между клубами и секциями из Северо-Западного федерального округа, укрепление традиций и популяризация здорового образа жизни.

Второй этап соревнований запланирован на 20 февраля, третий – на 22 мая 2027 года. Победителей в многоборье определят по итогам всех трёх стартов, лучшие спортсмены получат кубки, медали и дипломы.

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