Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Общественная зарядка в честь Года единства народов России пройдёт в Пскове

Общественная зарядка, посвящённая Году единства народов России, состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Дирекции спортивных сооружений города.

Афиша: Дирекция спортивных сооружений Пскова

Мероприятие начнётся в 11:00. Зарядку проведут тренер Ольга Бородулина (фитнес) и Арсений Тимофеев (Just Dance).

Участников ждёт энергичная разминка и танцевальные движения, программа подойдёт для любого уровня подготовки. Присоединиться могут все желающие.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

26 октября 2026

В Пскове завершился чемпионат города по классическим шахматам
26 октября 2026

Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису
26 октября 2026

Общественная зарядка в честь Года единства народов России пройдёт в Пскове
26 октября 2026

Уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев вывел тульский «Арсенал» в топ-10 Первой лиги
26 октября 2026

Псковский Nordman занимает шестое место по итогам первого тура Премьер-лиги по настольному теннису
26 октября 2026

«Луки-Энергия» проиграла на выезде «Череповцу»
26 октября 2026

Псковские каратисты завоевали 12 медалей на турнире «Витебский тигр» в Белоруссии
26 октября 2026

Великолукский боксёр Коршаков вышел в финал первенства мира U19

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...