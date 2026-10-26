Общественная зарядка в честь Года единства народов России пройдёт в Пскове

13:13, 26 октября 2026, ПАИ

Общественная зарядка, посвящённая Году единства народов России, состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Дирекции спортивных сооружений города.

Мероприятие начнётся в 11:00. Зарядку проведут тренер Ольга Бородулина (фитнес) и Арсений Тимофеев (Just Dance).

Участников ждёт энергичная разминка и танцевальные движения, программа подойдёт для любого уровня подготовки. Присоединиться могут все желающие.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.