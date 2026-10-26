Областной чемпионат по хоккею стартовал в Пскове

15:35, 26 октября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по хоккею среди мужских команд стартовал в Пскове 25 октября. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

















Перед первой игрой состоялась церемония открытия соревнований. С приветственными словами к участникам и зрителям обратились председатель областной федерации хоккея Игорь Бортников, директор Ледового дворца Артур Акавов, ветеран псковского хоккея Виктор Супрун и капитан команды «Легион» Сергей Капитанов. Праздничную атмосферу создали автор-исполнитель Стас Разин, исполнивший песню «Хоккей», и юные псковские фигуристы с показательным выступлением.

В матче открытия «Легион» уверенно переиграл «Барсов» – 5:2. Турнир будет проводиться на двух ледовых площадках – в Ледовом дворце деревни Борисовичи Псковского района и на Ледовой арене «Айсберг» в Великих Луках. Соревнования продлятся до мая 2027 года.

В розыгрыше участвуют десять команд. Следующий матч состоится 7 ноября в Великих Луках между «Невелем» и «Красным городом».