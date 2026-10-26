Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису

13:30, 26 октября 2026, ПАИ

Чемпионат Пскова по настольному теннису прошёл на базе клуба Nordman 25 октября. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов разных возрастов, сообщили ПАИ организаторы турнира.

В мужском разряде победу одержал Степан Бутырко (Псков). Второе место занял Рустам Рузиев (Nordman), третье – Михаил Марцеха (Nordman).

Среди женщин первенствовала Анастасия Ильина (Nordman). Серебряным призёром стала Анастасия Беляева (Псков), бронзовым – Полина Петрищева (Псков).

Организаторы поблагодарили всех участников и поздравили победителей и призёров.