В Великих Луках на спартакиаде вузов определили сильнейших баскетболистов

17:41, 11 марта 2021, ПАИ

В Великих Луках на областной спартакиаде вузов определили сильнейших баскетболистов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Женские и мужские команды области разыграли награды в спортивных комплексах учебных учреждений ВЛГАФК и ВГСХА.

Золотые медали завоевали студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Второе место и серебряные медали получили юноши из ПсковГУ и девушки из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. На третьем месте среди мужских команд – команда ВГСХА.

Следующие соревнования в рамках областной спартакиады – настольный теннис. Они пройдут 18 марта в спортивном комплексе ПсковГУ (улица Льва Толстого, 4).