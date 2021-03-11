0
14:43
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
13:20
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
12:37
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
12:08
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
12:04
Придется отдуваться за бабушку. Часть 2
11:31
Полистовский заповедник набирает волонтёров
10:53
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
Еще новости
Общество

Девять человек пострадали в ДТП в Псковской области с 4 по 10 марта

С 4 по 10 марта 2021 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области девять раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали девять человек. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

За указанный период деблокирование людей осуществляли только один раз.

Доврачебная помощь не оказывалась, двум гражданам была оказана иная помощь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
11 марта 2021
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
11 марта 2021
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
11 марта 2021
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
11 марта 2021
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
Полистовский заповедник набирает волонтёров
11 марта 2021
Полистовский заповедник набирает волонтёров
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
11 марта 2021
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
11 марта 2021
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
11 марта 2021
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19

Идет загрузка...