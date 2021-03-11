Девять человек пострадали в ДТП в Псковской области с 4 по 10 марта

12:31, 11 марта 2021, ПАИ

С 4 по 10 марта 2021 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области девять раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали девять человек. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

За указанный период деблокирование людей осуществляли только один раз.

Доврачебная помощь не оказывалась, двум гражданам была оказана иная помощь.