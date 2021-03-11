Самоубийство произошло в Великолукском доме-интернате для престарелых
11 марта в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов обнаружена мертвой женщина 1946 года рождения. 75-летняя постоялица дома совершила самоубийство в своей палате, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Как сообщили в учреждении, вероятной причиной самоубийства женщины стал семейный конфликт с близкими родственниками.
По словам сотрудников дома-интерната, погибшая «была очень набожной» и «признаков того, что она способна совершить суицид, за ней не наблюдалось». Родственники женщины оповещены о случившемся.