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Самоубийство произошло в Великолукском доме-интернате для престарелых

Фото газеты "Великолукская правда. новости".

11 марта в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов обнаружена мертвой женщина 1946 года рождения. 75-летняя постоялица дома совершила самоубийство в своей палате, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Как сообщили в учреждении, вероятной причиной самоубийства женщины стал семейный конфликт с близкими родственниками.

По словам сотрудников дома-интерната, погибшая «была очень набожной» и «признаков того, что она способна совершить суицид, за ней не наблюдалось». Родственники женщины оповещены о случившемся.

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