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Общество

Как восполнить запас витаминов в организме после зимы

Псковский диетолог, заведующая отделом пульмонологии Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала, как восполнить запас витаминов в организме после зимы. Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

По словам Керман, в первую очередь нужно употреблять витамин С. Цитрусовые не только содержат этот вид, в них также содержатся еще витамин А, витамины группы B и важные минеральные вещества — кальций, калий и магний.

В качестве альтернативы цитрусовым диетолог рекомендует капусту. «Ее не обязательно употреблять в сыром виде, можно использовать в качестве гарнира или сделать овощной суп. Правда, в таком случае витаминов вы получите меньше за счёт термальной обработки», — объяснила Марина Керман.

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