Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения

14:40, 11 марта 2021, ПАИ

Министерство сельского хозяйства России предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений на два-три месяца, на время весенних посевных работ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Патрушева.

По данным Росстата, за 2020 год цены на удобрения на внутреннем рынке выросли в пределах от 11 до 41 %. Министр добавил, что с начала 2021 года отдельные виды удобрений подорожали для отечественных аграриев ещё на 10-20 %.

В настоящий момент аграриям необходимо закупить ещё 1,4 млн тонн удобрений для проведения весенних полевых работ. Минсельхоз рассчитывает договориться с производителями удобрений по ценам.