Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках

14:43, 11 марта 2021, ПАИ

Как говорили в древности: «Молодой весне сложно победить суровую зиму». Судя по погоде - так оно и есть. Наш народ всегда готов прийти на помощь, даже если помочь требуется чему-то метафоричному. Чтобы зима скорее вступила в свои права, люди устраивали гуляния, жгли соломенное чучело и ели блины. Гуляния запрещены, открытый огонь тоже, остаётся развлекать себя изделиями из муки. Мы решили узнать, какую начинку псковичи предпочитают добавлять в блины. Список ингредиентов мы собрали в нашем опроснике.



Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, правда, придала ему другой смысл. В православной трактовке масленичная седмица — это не столько неделя веселья, сколько неделя подготовки к Великому Посту, прощения и примирения. В народе очень любят этот праздник, любят блины и гуляния. Правда, текущая ситуация вынуждает отказаться от массовых мероприятий.



Неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают «узкую масленицу». А с четверга начинается «широкая масленица», то есть масштабное празднование. При этом у каждого дня есть свое название и свои традиции.

Понедельник – «Встреча». Люди делают соломенное чучело Масленицы, на месте для гуляний сооружают горки и снежные крепости. Вторник – «Заигрыш». В этот день начинаются масленичные гулянья: народ катается с горок и на каруселях. Молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе вторую половинку. Среда – «Лакомка». В этот день все пекут блины и ходят в гости. Зятья идут поесть блинов к тещам, а тещи всячески показывают им свое расположение. Четверг – «Разгуляй». Раньше с этого дня люди переставали работать и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели песни. Пятница – «Тещины вечерки». В этот день свое гостеприимство проявляет зять: теща идет к нему на блины. Причем теща идет в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовит угощение.

Суббота – «Золовкины посиделки». В этот день родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает родственников. Воскресенье – «Прощеное воскресенье». В этот день заканчивается масленичная неделя. Все просят друг у друга прощения за вольные или невольные обиды.



В современном мире порядки изменились, многие вообще игнорируют этот праздник, считая его пережитком прошлого, но блины едят все. Кафе и рестораны предлагают специальное меню к этому празднику, в семейном кругу экспериментируют с рецептами и готовят фирменные начинки.

По результатам опроса псковичи предпочитают традиционные дополнения: творог, сметана, варенье. Особые изыски чужды нашему населению, и они делают упор не на начинку, а на сам блин. Стараются создать его нежным и вкусным самим по себе. Как пример - добавить к тесту манку. Далее всё по возможностям. Икра к блинам - прекрасно, но накладно. Лучше обойтись медом, мясом (что запрещено перед постом) или запечеными овощами.



Какой бы ни была начинка - главное, чтобы было, с кем её разделить. Масленица - отличный повод встретиться с друзьями и побаловать себя вкусностями. Ловите момент!