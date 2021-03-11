0
16:52
ООО «Декор»: крепкие семейные традиции и любовь к деревообработке
16:20
Рыбацкие хроники: «Золотая» лунка на Чудском озере. Часть 2
16:17
День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
16:11
О светлом времени Великого поста – в интервью с отцом Константином
15:15
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
14:43
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
13:20
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
Еще новости
Общество

Скончался изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

Фото: Jerry Lampen / ANP MAG / ANP via AFP

6 марта в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов в возрасте 94 лет скончался инженер Лу Оттенс, придумавший аудиокассету. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету NRC Handelsblad.

Лодевейк Фредерик Оттенс родился в Беллингволде в 1926 году. В 1952 он начал работать в компании Philips, там же позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был создан первый портативный магнитофон Philips EL 3585, а в 1963 году представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой. Лу Оттенс участвовал в разработке компакт-диска. В мире продано более 100 млрд кассет и 200 млрд компакт-дисков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
11 марта 2021
День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
11 марта 2021
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
11 марта 2021
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
11 марта 2021
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
11 марта 2021
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
11 марта 2021
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
Полистовский заповедник набирает волонтёров
11 марта 2021
Полистовский заповедник набирает волонтёров
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
11 марта 2021
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт

Идет загрузка...