Скончался изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

15:14, 11 марта 2021, ПАИ

6 марта в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов в возрасте 94 лет скончался инженер Лу Оттенс, придумавший аудиокассету. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету NRC Handelsblad.

Лодевейк Фредерик Оттенс родился в Беллингволде в 1926 году. В 1952 он начал работать в компании Philips, там же позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был создан первый портативный магнитофон Philips EL 3585, а в 1963 году представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой. Лу Оттенс участвовал в разработке компакт-диска. В мире продано более 100 млрд кассет и 200 млрд компакт-дисков.