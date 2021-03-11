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Общество

Дни ГТО пройдут в Псковской области в честь 90-летнего юбилея физкультурно-спортивного движения

Csppskov.ru

 

В  Псковской области назначены даты проведения Дней ГТО, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель директора Детско-юношеского центра спортивной подготовки Наталия Миронова.

«В каждом муниципальном центре с 11 по 24 марта проведут мероприятия к Дням ГТО. Сейчас проходит муниципальный этап зимнего областного фестиваля  ВФСК ГТО среди всех слоев населения», - рассказала Наталия Миронова.
Она также уточнила, что 17-18 марта будут проводиться межмуниципальные соревнования зимнего областного фестиваля ВФСК ГТО. В муниципальном этапе участвовать могут люди всех возрастов из всех районов - это массовый этап. Региональный этап будет состоять из межмуниципального и финального этапа, который пройдет в Пушкинских Горах 13-14 апреля. 
Там будут участвовать сборные команды муниципалитетов от 9 до 49 лет или достигшие второй - восьмой ступени ГТО.
Наталия Миронова отметила, что нормативы ГТО меняются раз в 4 года и уже поменялись один раз. Нормативы корректируются по итогам анализа их выполнения и с учетом физической подготовленности участников. 

11 марта 2021 года отмечается 90-летие с момента основания физкультурно-спортивного движения СССР - комплекса ГТО.  Семь лет назад комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в России и сегодня продолжает исполнять свою главную цель - оздоровление и всестороннее развитие населения.

 

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