Рыбацкие хроники: «Золотая» лунка на Чудском озере. Часть 2

16:20, 11 марта 2021, ПАИ

Февральские рыбалки запомнились крепкими морозами и великолепными уловами. Три дня мы с удовольствием провели с удочками в руках на Чудском озере. И все три раза – в Ветвенике. Подобрали ключики к настоящей чудской плотве и совершенно неожиданно нащупали крупного окуня. Как прошла рыбалка в первый день – читайте здесь. Сегодня рассказ о второй поездке за рыбой.

Наученные прошлым выездом, выехали намного раньше – в 6:00. Погода обещалась быть помягче прошлой, но всё равно – на берегу было -17. Был небольшой ветерок юго-восточного направления, но он не мешал, и палатку я в этот день не ставил.

Знаменитый дом в Незнамо-Поле

При въезде в деревню Незнамо-Поле, ту, которая располагается посредине между гдовским шоссе и Ветвеником, нас всех одновременно разобрал смех. И грешно вроде бы смеяться при таких ситуациях, но удержаться не смогли. Вторая рыбалка у нас в этом году в Ветвенике – и ровно одинаковая ситуация на крутом повороте в этой деревне. Если в прошлый раз на ограждение дома покушалась «Нива», то в этот раз в палисадник этого же дома въехал внедорожник с прицепом.

К счастью, до палисадника, а вернее до его деревянного забора, всё же небольшой зазор, сантиметровый, но остался. Рыболовы, а кто ещё может в такую рань здесь ехать в сторону озера, уже суетились вокруг. Ещё несколько минут назад деревенская дорога была перегорожена сложившимся прицепом. Но прицеп уже отцепили и откатили вперёд, освободив проезд. Дело оставалось за извлечением автомобиля из придомового кювета. Наша помощь не требовалась, и мы поехали дальше, продолжая удивляться – то ли непонятным дорожным строителям, так неудачно проложившим когда-то путь, то ли незадачливому домостроителю, воздвигшему дом ровно посреди дороги. Да и водители тоже хороши – по зимней дороге надо ехать осторожнее, да ещё в населённом пункте. И дорожные знаки имеются, предупреждающие, но они тоже пострадали неоднократно и скручены в бараний рог. Сколько здесь было подобных происшествий – и представить невозможно. Ну, ни дать ни взять – знаменитый дом в Незнамо-Поле.

Неожиданные встречи на льду

На стоянке у камней на этот раз машин было очень много – выходной день! Большинство рыболовов уже вытянулись тремя длинными колоннами, теряющимися ближе к горизонту в предрассветной дымке, – какая-то часть отправилась налево, ещё меньшая – направо, а основная масса топтала широкую тропу прямо. Вот по ней мы и двинулись. Идти было легко, словно по тротуару, – впереди нас уже прошла не одна сотня рыболовов и проехал не один десяток мотобуксировщиков. Много рыболовов уже в километре-полутора от берега начинали обустраиваться. Первой нам повстречалась группа из пяти человек, готовивших площадку для установки палаток. Один из них усердно и часто махал большой пластиковой лопатой, далеко разбрасывая снег, а остальные стояли рядом и наблюдали. «Да, с таким снегом на льду и нам бы лопата не помешала», – вслух и с улыбкой рассуждали мы, почти вплотную подойдя к этой группе. И каково же было наше удивление, когда рыболовом с лопатой оказалась… девушка. Мы пошутили, как бы и нам взять напрокат лопату вместе с рыбачкой. И ещё больше удивились ответу рядом стоящего мужика, явно «подшофе», легко соглашавшегося на наш запрос: «Забирайте! Договоримся!». Лопата за время короткого разговора даже на секунду не остановилась – махала и махала.

Пройдя ещё метров двести, в одном из рыболовов, сверлящем лунку неподалёку от тропы, я узнал известного псковского спортсмена Владимира Кузякина. Ну, как не подойти и не поздороваться? Владимир уже третий день рыбачит в этих местах. Позавчера, говорит, особенно хороший клёв был – несмотря на сердитый мороз и сильный ветер, он наловил 9 кг плотвы. Владимир родом из Усвят, самого спортивно-рыболовного района нашей области, но несколько лет назад он переехал ближе к Чудскому озеру. И вот, говорит, ко мне в гости земляки приехали. А кто? Ведь я многих усвятских спортсменов знаю. И точно, один из четверых – Вадим Сафтюк. И с ним поговорил-поздоровался. Удивительны бывают встречи посреди озера за сотню километров от города.

У кого пусто, а у кого и густо

Через двести метров и мы приступили к рыбалке. Но клевало очень слабенько – донимали «матросики», приставали ерши и, очень редко, попадалась желанная плотва. Не помогала ни моя «фирменная» прикормка, ни моя тактика со сменой подкармливаемых лунок. Вяло и малоинтересно рыбалка тянулась и до обеда, и после. На обед собирались к Дмитрию в палатку, где опять нажарили пельменей. Перекусили и разошлись по своим лункам. Клевало по-прежнему плохо. И не только у нас, но, по всей видимости, и на всём озере – народ шарахался из стороны в сторону целый день. А это явный признак отсутствия клёва, вот рыболов и двигается в поисках счастливой лунки.

Поскучав около часа на ближней паре лунок, взглянув на часы (скоро и собираться), я перебрался на свои дальние лунки. И как согнулся над ними, при первом же опускании донной снасти, так и разогнулся только через сорок минут. У меня началось, а у товарищей – закончилось. Только я поймал вторую плотку, как позвонил Дмитрий и говорит, что они со Стасом собираются, так как всё равно не клюёт. Я взмолился, говорю, идите ко мне, у меня, кажется, началось, или дайте мне ещё полчаса. Товарищи ко мне не пошли, а 30 минут подождать согласились. И вот за этот неполный час я всю рыбу и поймал. Клевало все сорок минут без перерыва. Попадалась и крупная плотва 250-300 граммов, и было три или четыре дуплета (это когда цепляются сразу две рыбки на оба крючка). Погода была холодная, лунка всё время подмерзала. Поплавок моей удочки от ежеминутного его окунания в ледяную воду и выбрасывания вместе с удочкой на снег превратился в какую-то ледяную блямбу. Но удалить лёд с поплавка быстро не получалось, а на медленно – не было времени. Этот ледяной шар, внутри которого где-то смутно краснелся поплавок, всё равно исправно плавал и нырял, чётко передавая все поклёвки.

Червей приходилось насаживать часто, банку с ними не стал прятать в тепло, а оставил на льду. Зря я так поступил. Через пять минут черви превратились в хрупкую проволоку и насаживать стало нечего. Но оставались опарыши красного цвета, и они сработали ещё результативнее. Лунка оказалась «золотой». Если до неё у меня было всего-то четыре или пять серебряных рыбок, то в итоге их оказалось около тридцати. Клюёт, а надо уходить. Мои товарищи ушли, были уже на полпути к берегу, и мне их надо было догонять. Нагнать не удалось, но когда я подошёл к машине, то они ещё и не переобулись, а поэтому я никуда не опоздал и никого не задержал.

Удивительный клёв на закате морозного дня – по-настоящему весенний, но очень уж кратковременный. Хотя, как знать, останься я ещё на час – и улов мог потяжелеть значительно. На берегу, перекинувшись вопросами с двумя-тремя группами возвращающихся рыбаков, понял, что, возможно, сегодня клевало только у меня.