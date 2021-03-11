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Общество

Более 52 тысяч человек в Псковской области приняли участие в движении ГТО

Фото ПАИ

 

Более 52 тысяч жителей Псковской области приняли участие в движении ГТО за последние 5 лет, рассказала ПАИ заместитель директора Детско-юношеского центра спортивной подготовки Наталия Миронова.

Обладателями знаков ГТО в Псковской области стали почти 24 тысячи человек, из них золото получили около 7 тысяч участников. Наталия Миронова отметила, что движение ГТО после его возрождения строится на принципах доступности и добровольности. 

«Каждый делает выбор сам: участвовать или нет. А общая цель все та же - здоровье нации», - подчеркнула спикер.

Наталия Миронова также отметила, что сейчас в физкультурном движении с большим желанием участвуют школьники.

11 марта 2021 года отмечается  90-летие с момента основания физкультурно-спортивного движения СССР - комплекса ГТО.  Семь лет назад комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в России и сегодня продолжает исполнять свою главную цель - оздоровление и всестороннее развитие населения.

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