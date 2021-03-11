В Псковской области в ГТО участвуют псковичи от 6 до 70 лет и старше

16:31, 11 марта 2021, ПАИ

К движению ГТО в Псковской области присоединяются участники от 6 до 70 лет и старше, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель директора Детско-юношеского центра спортивной подготовки Наталия Миронова.

«В современном комплексе ГТО - 11 ступеней вместо пяти в старых нормативах. Также расширился возрастной диапазон и впервые был введен бронзовый знак, а не только золотой и серебряный», - отметила Наталия Миронова.

Самый возрастной участник движения в Псковской области - Альберт Шувалов, в возрасте 82 лет он выполнил нормативы на золотой знак в 2017 году.

Наталия Миронова отметила, что пожилые псковичи, сдающие нормы ГТО, не редкость. Хотя из-за того, что у старшего поколения «труднее со здоровьем», детей-спортсменов больше, они здоровее.

Спикер напомнила, что внедрение ГТО в Псковской области было поэтапным и сначала, с 2015-2016 года, в нем участвовали школьники и студенты, а со второго этапа в 2017 году в борьбу за знаки вступило и взрослое население.

Сейчас в регионе работают 28 муниципальных центров тестирования, в Пскове и Великих Луках по два.

«Каждый участник может прийти и выполнить тесты», - отметила Наталия Миронова и напомнила, что регистрацию на участие в движении ГТО можно пройти на официальном сайте ГТО.ру.

Если человек не может самостоятельно зарегистрироваться на сайте, у него есть возможность прийти в центр тестирования, там помогут это сделать. К выполнению нормативов допускаются дети с основной медицинской группой, а взрослые - с 1-й группой здоровья.

11 марта 2021 года отмечается 90-летие с момента основания физкультурно-спортивного движения СССР - комплекса ГТО. Семь лет назад комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в России и сегодня продолжает исполнять свою главную цель - оздоровление и всестороннее развитие населения.