Арт-резиденция «Таврида» открылась в Пскове

17:18, 28 июня 2025, ПАИ

Арт-резиденция «Таврида» открылась в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 28 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



















«Место подходящее – с атмосферой творчества и позитива, где каждый найдёт занятие по душе. Особенно отмечу прекрасные арт-объекты – они делают пространство уникальным», – сказал глава региона.

Гостей пространства ждёт насыщенная программа: фестиваль косплея, мастер-классы по гейм-дизайну, увлекательные квесты и турниры в компьютерных и настольных играх. Все мероприятия абсолютно бесплатные, напомнил губернатор.