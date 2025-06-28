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Общество

Арт-резиденция «Таврида» открылась в Пскове

Арт-резиденция «Таврида» открылась в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 28 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Место подходящее – с атмосферой творчества и позитива, где каждый найдёт занятие по душе. Особенно отмечу прекрасные арт-объекты – они делают пространство уникальным», – сказал глава региона.

Гостей пространства ждёт насыщенная программа: фестиваль косплея, мастер-классы по гейм-дизайну, увлекательные квесты и турниры в компьютерных и настольных играх. Все мероприятия абсолютно бесплатные, напомнил губернатор.

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