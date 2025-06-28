Борис Елкин поздравил псковичей с Днём молодёжи
С Днём молодёжи поздравил жителей города глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Помните, что ваши идеи и инициативы помогают улучшать наш город, делая его современным, привлекательным и комфортным местом для жизни. На сегодняшний день созданы все условия для вашей самореализации, не оупускайте эти возможности!» – написал он в своём Telegram-канале.
Также глава города напомнил, что сейчас в скейт-парке имени Александра Невского соревнуется более ста представителей уличных видов спорта, автозвука, армрестлинга, баскетбола и граффити.
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