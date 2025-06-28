Фокусы XIII века показывают на фестивале «Довмонт Псковский»

16:41, 28 июня 2025, ПАИ

Фокусы XIII века показывают на фестивале «Довмонт Псковский» в кремле, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Историческую программу, в которой используются самые разные предметы: от простой веревки до восточных чаш и бездонных кувшинов представляет иллюзионист, фокусник, реконструктор Евгений Шор.

«Гостям фестиваля демонстрируют, какие трюки мог показывать иллюзионист в XIII веке, как можно при помощи всего трех стаканчиков обмануть толпу, а также насколько бездонна шляпа фокусника», - сообщили в музее.