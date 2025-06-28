Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фокусы XIII века показывают на фестивале «Довмонт Псковский»

Фокусы XIII века показывают на фестивале «Довмонт Псковский» в кремле, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Историческую программу, в которой используются самые разные предметы: от простой веревки до восточных чаш и бездонных кувшинов представляет иллюзионист, фокусник, реконструктор Евгений Шор.

«Гостям фестиваля демонстрируют, какие трюки мог показывать иллюзионист в XIII веке, как можно при помощи всего трех стаканчиков обмануть толпу, а также насколько бездонна шляпа фокусника», - сообщили в музее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2025

Арт-резиденция «Таврида» открылась в День молодёжи в Пскове
28 июня 2025

Фокусы XIII века показывают на фестивале «Довмонт Псковский»
28 июня 2025

Концерт в честь Дня молодежи отменили в парке «Волшебная гора» из-за погоды
28 июня 2025

Псковским курсантам ФСИН вручили дипломы
28 июня 2025

Фестиваль по авиамодельному спорту проходит в Великих Луках
28 июня 2025

Михаил Ведерников поздравил псковскую молодежь с праздником
28 июня 2025

День молодёжи празднуют в Пскове
28 июня 2025

Псковская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскачеством

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...