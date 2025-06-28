Фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в скейт-парке имени Александра Невского в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Лучшие райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова демонстрируют мастерство в скейтбординге, BMX и на самокатах. Проходят соревнования по армрестлингу, баскетболу 3 x 3, батутному фристайлу и настольному теннису.
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