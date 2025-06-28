Фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова

17:47, 28 июня 2025, ПАИ

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в скейт-парке имени Александра Невского в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

















Лучшие райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова демонстрируют мастерство в скейтбординге, BMX и на самокатах. Проходят соревнования по армрестлингу, баскетболу 3 x 3, батутному фристайлу и настольному теннису.

«Любителям свободы и драйва точно понравится зона граффити и шоу автозвука. Если хотите почувствовать адреналин и зарядиться эмоциями – приходите!» – сказал глава региона.