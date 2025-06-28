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Общество

Фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в скейт-парке имени Александра Невского в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Молодежный фестиваль «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Лучшие райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова демонстрируют мастерство в скейтбординге, BMX и на самокатах. Проходят соревнования по армрестлингу, баскетболу 3 x 3, батутному фристайлу и настольному теннису.

«Любителям свободы и драйва точно понравится зона граффити и шоу автозвука. Если хотите почувствовать адреналин и зарядиться эмоциями – приходите!» – сказал глава региона.

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