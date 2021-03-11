О светлом времени Великого поста – в интервью с отцом Константином

16:11, 11 марта 2021, ПАИ

В этом году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта. Традиционно это время народных гуляний, веселья и посиделок с блинами. Но, как говорится, не все коту Масленица, будет и Великий пост (как раз с 15 марта). Это и стало темой очередного выпуска ПАИ-live. Автор и ведущий проекта Александр Машкарин пообщался с руководителем молодежного отдела Псковской епархии, настоятелем церкви Святых Жен-мироносиц в Пскове отцом Константином о том, что такое пост вообще и Великий в частности, почему это «вожделенный период», где черпать силы для духовного подвига и можно ли поститься частично.

Пост – «весна души»

– Сейчас идёт Масленичная неделя, пока все ещё отдыхают, а со следующего понедельника начинается Великий пост. И мой первый вопрос: что такое пост?

– Во-первых, по поводу «отдыхают»: священники не отдыхают, начинаются подготовительные службы к Великому посту. Поэтому элементы постного богослужения уже входят в нашу жизнь, церковь постепенно готовит людей к посту. Например, эта неделя по уставу уже без мяса. Соответственно, подготовка не резкая (после Блинной недели – сразу строгий пост), а постепенная. Но, конечно, мы радуемся скорому наступлению поста, как это ни странно.

Пост – воздержание от чего-либо. В повседневном понимании пост ассоциируется с воздержанием только от скоромной пищи, то есть от пищи мясного, молочного происхождения, яиц. Но, конечно, пост – это более широкое понятие.

Понятно, что его нельзя сводить только к чему-то продуктовому. Пост, как говорится в одном из богослужебных текстов, воздержание языка, воздержание ума, воздержание очей, рук и так далее. Это сосредоточение человека на себе, на своей внутренней духовной жизни. И как говорится в одном из богослужебных текстов, «пост есть весна души». Поразительно!

В нашем представлении пост – это нечто чёрное, тёмное, когда все мы погружаемся в ограничительную атмосферу, облачения у нас чёрные, да? Но, как ни странно, любой воцерковленный человек, который пережил живую встречу с Богом и находится в русле живой церковной жизни, скажет точно, что Великий пост – это самое лучшее время его жизни. Поразительно! Вроде бы ограничения в еде, большие службы, время внутреннего сосредоточения, напряженности, но для нас это один из самых вожделенных периодов в году.

Исторически пост – это определённое время воздержания, которое практиковалось ещё первыми христианами в память о том, как Господь наш Иисус Христос 40 дней провёл в пустыне без воды и еды в молитве. Первые христиане, апостолы подражали Христу, а потом пост вошёл в практику церкви. Причём изначально пост был 40-часовой, то есть 40 часов первые христиане не вкушали ни воды, ни еды. Затем он стал сорокадневным.

– Когда это произошло?

– В первые века церкви. В III-IV веках были определённые установления, и с того времени пост перестал быть полным неедением, но тем не менее остался одним из самых строгих, наверно, самым строгим постом в плане вкушения пищи, самым продолжительным в плане времени и самым серьезным в плане богослужений, внутреннего содержания и так далее.

«Оставили сети свои…»

– Вы говорите о том, что для вас это самое важное, вожделенное время. Почему?

– Когда я пришёл к вере в сознательном возрасте и оказался в семинарии, у нас была древнехристианская практика, которую практикуют многие воцерковленные люди и монашествующие, священники, то есть практика находится в обиходе: в первые дни Великого поста или в какие-то отдельные дни полностью не вкушаем пищу. Пьём воду, можем в конце дня съесть ложку мёда для поддержания сил, но просто не едим ничего.

Мы очень испугались, когда нам предложили хотя бы несколько дней так попоститься перед причастием. Но вы знаете, когда впервые попробуешь именно такой полный, настоящий пост, то понимаешь, сколько у тебя свободного времени, оказывается. Мы даже не представляем, сколько времени тратим на еду. Где-то часов шесть-семь в день освободилось для разных дел: для чтения, для молитвы, для богослужения и просто для помощи людям.

Более того, все мы по нашей немощи связаны чрезмерными желаниями. К примеру, мы привыкаем к вкусной еде, к интернету, к развлечениям, к тому, что отяжеляет нашу душу. Мы называем это страстями: это то, что выходит за рамки необходимого. И пост – уникальное время, когда мы можем попытаться сбросить с себя зависимость в части того, что чрезмерно.

– Означает ли Великий пост одновременно отказ от интернета и телевизора?

– Да, у некоторых это означает отказ. Если вы, например, геймер или зависите от социальных сетей, то это уникальная возможность постараться совершить с Божьей помощью маленькую победу над собой. Под Божьей помощью я понимаю в первую очередь, конечно, Божественную благодать, которая нас поддерживает. Как она поддерживает? Через причастие, через исповедь, через молитву. Если у вас пост будет заключаться только в том, что вы отбросите телефон и будете, как мантру, повторять: «Отказ от социальных сетей», – вы не выдержите. А если вы будете обращаться за духовной помощью, то тогда у вас появятся силы бороться с вашей страстью.

Есть в Евангелии такие слова: «Оставили апостолы сети свои и последовали за Христом». Вот иногда шуточно называют этими сетями социальные сети, то есть для всех нас то же: оставили сети и пошли за Христом. Наверно, сейчас это более актуально. Апостолы были рыбаками, а у нас теперь другие сети. Поэтому если вы чувствуете зависимость, то для вас Великий пост – это возможность мобилизации.

– То есть это и интернет, и социальные сети, и курение, например.

– Это алкоголь, курение, осуждение, лень, нелюбовь к людям, вражда, ругательство, матерщина – всё что угодно, всё, от чего вы зависите.

– А можно во время Великого поста попробовать отказаться от чего-то одного? Например, продолжить питаться как обычно, но при этом не пользоваться интернетом?

– Видите ли, опыт духовной жизни христиан всех веков свидетельствует, что наша внутренняя энергия может перерождаться в страсти. Страсти – это что? Это наши внутренние силы, которые могут искажаться, повреждаться.

К примеру, любовь – это доброе чувство, хорошая энергия, которая вложена в каждого из нас Богом во время создания. Если мы её неправильно употребляем, не взращиваем её в хорошем смысле, она может легко преобразоваться в ревность, в ненависть. От любви до ненависти – один шаг, есть такая поговорка. А изначально у неё основа хорошая.

Все это находится в зависимости друг с другом. К примеру, гордость, гордыня, тщеславие или осуждение находится в зависимости от чревоугодия. Наверное, вы замечали, что, как только стоит выпить и съесть лишнего, сразу появляются разные нехорошие мысли, больше энергии для не совсем хороших вещей.

Я много раз бывал в тюрьмах и могу вам сказать, что абсолютное большинство там сидящих, в том числе и молодых людей, оказались за решеткой потому, что у них не было воздержания: из-за наркотиков, из-за алкоголя. А начинается это в том числе с невоздержанности в плане пищи и питья. То есть это находится в прямой зависимости.

Вы не можете бороться со своей гордостью, если вы не воздерживаетесь хотя бы, насколько это возможно, от переедания. Нельзя съесть ведро еды и бороться с другой зависимостью: наступает дурман, лёгкое опьянение от еды.

Если у вас есть ограничения по медицинским показаниям, вы можете хотя бы ограничить себя в объемах. Или хотя бы не есть сладкое, если от него зависите. Обсудите свой личный пост со священником.

Генеральная уборка с Божьей помощью

– Вы сейчас говорили скорее о воцерковленных людях. А может ли невоцерковленный человек попробовать поститься в Великий пост? И с чего ему начать?

– Мы уже с вами говорили, что без духовной помощи, без участия в таинствах это сложно. Что такое таинства? Это невидимые человеческим взором священнодействия: причастие, таинство исповеди, покаяния, когда Божественная благодать очищает нашу душу невидимо для нас. Это другие таинства, например соборование, которое в пост проводится и в котором желательно поучаствовать. Всё это и является одним из важнейших орудий в победе над нашими немощами, страстями.

Это все равно что выйти в поле сражаться с Соловьем-разбойником, имея в руках детскую игрушечную лопатку, – понятно, кто кого победит. Скорее всего, вы не устоите перед Соловьем-разбойником. А если вы будете жить церковной жизнью в хорошем смысле слова, если будете участвовать в таинствах, то у вас будет полноценное оружие, чтобы сражаться.

– Многие бы вам сейчас, наверно, сказали: «А я все-таки попробую без обращения к таинствам, к церкви поститься».

– Ну пожалуйста, выходите.

– С лопаткой?

– Берите лопатку, бумажку, сражайтесь. Если у вас получится хоть что-то с собой сделать – слава Богу, мы будем только рады. Но мы должны понимать, что по большому счёту это внутреннее преображение человека, освобождение его от страстей вне церковной жизни невозможно. Я как человек, встречавший огромное количество таких историй, могу засвидетельствовать.

Какая-то работа над собой возможна и вне церкви. Понятно, что каждый человек может работать и должен работать над собой: психологически, физически и так далее. Но если мы говорим о духовной жизни человека, о её духовном содержании, то здесь человеку необходима помощь Божья. А средствами, источниками этой помощи являются как раз таинства: молитва, личное духовное делание.

И ещё одно из определений Великого поста – это генеральная уборка души. Мы же производим генеральную уборку дома, а вот настает уникальное время, когда мы можем наконец-то сосредоточиться на нашей духовной жизни, посмотреть на неё трезвым взглядом вне житейской суеты и оценить, сколько у нас пыли, грязи, паутины внутри за год наросло.

И я, и другие люди, которые уже опытно испытали, что такое Великий пост и пост вообще, вам подтвердят, что это время удивительное, время открытий и, самое главное, духовного освобождения, очищения. Вы себе не представляете, насколько легче вам будет и с самим собой, и вообще по жизни, когда действительно пройдёте Великий пост.

Легко в бою

– Какова физическая польза Великого поста?

– Что значит поститься? Не заниматься мазохизмом, а просто сдержанно относиться к употреблению пищи, пития и так далее. Те люди, которые владеют желудком, управляют им, научились этому воздержанию. Что отличает настоящего христианина от человека, который ещё только следует к этому? Настоящий христианин как воин, он привык быть в мобилизации в хорошем смысле. Это очень помогает. Вы прекрасно понимаете, что в любой момент можете что-то не то сделать, и очень внимательно, трезво относитесь и к себе и к окружающим вещам, вы начеку всё время, и поэтому вам легче.

Какая польза от физического воздержания? Допустим, настанет война, закроются магазины, начнутся перебои с продовольствием, потом настанет голод. А христианин уже привык поститься, для него пост – это нечто органичное, естественное, то есть умеренное, сдержанное отношение к пище. И если у вас есть этот опыт, вам гораздо легче будет пережить эти тяготы и невзгоды. В блокадном Ленинграде среди подлинно верующих людей, которые всегда соблюдали церковный пост, смертность была гораздо меньше, потому что, в принципе, рацион Великого поста для них был незначительно более богат, чем блокадный рацион.

Но это одно из условий. На самом деле главная задача поста – это сделать нас свободными от страстей, освободить нас максимально, насколько это возможно, очистить нас от этой ненужной коросты, ржавчины, которая постоянно покрывает нашу душу.

Не надо думать, что пост – это какое-то тяжёлое испытание, чёрное, мрачное. Наоборот, это очень светлое время, духовно светлое. Чаще всего за вниманием, за сосредоточением и серьезностью кроется глубина, а за чем-то лёгким, воздушным, как у нас сейчас принято всем улыбаться, жить безответственно по отношению к себе и к окружающим, – за этим не кроется никакой глубины и содержания.

– Когда в этом году заканчивается Великий пост?

– Как и всегда, с наступлением Пасхи, в этом году – 1 мая. Хотя пост по церковному уставу заканчивается еще в Вербное воскресенье, то есть за неделю до Пасхи. Мы выделяем эту последнюю неделю, так называемую Страстную седмицу, как совершенно особое время, когда мы вспоминаем, как Господь претерпевает за нас страшные страдания, чтобы нас спасти, и в конце концов воскресает. Это особое время.