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Общество

Электронную анкету надо будет заполнять для въезда в Турцию

Электронную анкету надо будет заполнять для въезда в Турцию с 15 марта, пишет РИА Новости.

Минздрав страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию. Исключение сделано для гостей, следующих транзитом, которые должны заполнять документ на борту самолета, утверждают представители авиакомпании.

По новым правилам, прибывающие граждане (в том числе и подданные Турции) должны будут за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава. Документ необходимо и распечатать, и скачать на электронное устройство (смартфон, планшет). Анкету нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

При регистрации на сайте Минздрава система требует указывать работающий мобильный телефон. Программа выдаст туристу HES-код, необходимый для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения объектов и мероприятий.
 

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