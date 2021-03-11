0
16:52
ООО «Декор»: крепкие семейные традиции и любовь к деревообработке
16:20
Рыбацкие хроники: «Золотая» лунка на Чудском озере. Часть 2
16:17
День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
16:11
О светлом времени Великого поста – в интервью с отцом Константином
15:15
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
14:43
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
13:20
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
Еще новости
Общество

ООО «Декор»: крепкие семейные традиции и любовь к деревообработке

Фото Анастасии Егоровой.

Компания Woodwork DÉCOR – не просто пример успешного семейного предпринимательства. Это крепкие профессиональные традиции, многолетний опыт работы и любовь к ручному труду, которые на протяжении многих лет передаются из поколения в поколение, от отца к сыну.

Основателем фабрики по производству мебели и евроокон является опытный мастер по деревообработке Николай Пентюшенко. Его сын Станислав сегодня активно помогает развивать фамильный бизнес. О любви к своему делу и планах на будущее менеджер и руководитель проектов ООО «Декор» Станислав Пентюшенко рассказал в интервью Псковскому агентству информации.

Фото Анастасии Егоровой.

– Станислав, когда была создана фирма?

– Woodwork DÉCOR была основана моим отцом в 1991 году, и вначале специализировалась на выпуске дверей из массива. С каждым годом мы расширяли свои производственные возможности, и сегодня они ограничены лишь фантазией заказчиков.

– Почему вы решили пойти по стопам своего отца?

– Знаете, у меня с самого детства даже не было сомнений, что я тоже должен заниматься деревообработкой, продолжать папино дело. Если смотреть на родословную, то у нас и дед, и прадед тоже были связаны с деревообработкой, поэтому, видимо, это как-то передалось по наследству.

Фото Анастасии Егоровой.

– На производстве какой продукции сегодня специализируется ООО «Декор»?

– Мы занимаемся не только поточной продукцией, но и работаем по индивидуальным проектам, воплощая любые дизайнерские идеи. Создаем евроокона из трехслойного клеенового бруса со стеклопакетами, различные мебельные композиции: кухни, двери, лестницы, предметы интерьера. Занимаемся также производством витражей.

Много заказов поступает нам от представителей ресторанного бизнеса Великих Лук – во многих кафе и ресторанах города стоит наша мебель. Также фирма ООО «Декор» выпускает деревянные конструкции для торговых магазинных павильонов, сотрудничает с частными заказчиками, причем не только великолукскими. К нам обращаются жители Псковской области и других регионов России.

– С какими материалами работают специалисты фабрики?

– Современное столярное производство не ограничивается только деревом. Выбор материалов, фактур, фурнитуры и цветов – огромен. Мы используем не только классические столярные приемы и инструменты, но и современные станки с ЧПУ, передовые технологии в изготовлении изделий.

В своей работе используем качественные шпонированные материалы: ДСП, МДФ, используем металлические элементы, стекло, пластик.

Фото Анастасии Егоровой.

– А какие планы вы ставите перед собой на ближайшую перспективу?

– Первым делом планируем увеличивать объём заказов. Пандемия коронавируса, конечно, повлияла на нашу работу, на этом фоне пришлось, засучив рукава, трудиться на 30 % больше. Мы стараемся отслеживать последние тенденции на рынке деревообработки, чтобы расширять спектр производимой продукции.

Фото Анастасии Егоровой.

– Станислав, ваш проект признан лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2020». В чем была суть вашей инициативы?

– Проект представлял собой небольшой учебный курс, на котором я рассказал великолукской молодежи об азах столярного дела. Мы поговорили об особенностях обработки древесины на примере изготовления кормушки для белок. Благодаря этому незатейливому предмету я объяснил, что такое пиление, строгание, шлифовка, как деревянные детали соединяются друг с другом и многое другое.

Мастер-классы проводились на базе бизнес-инкубатора «Новация», при поддержке Центра инноваций социальной сферы Псковской области [уполномоченный представитель конкурса «Лучший социальный проект года – 2020» в Псковской области и организатор регионального этапа. – ПАИ], за что мы им очень благодарны. На наших занятиях побывало около десяти учащихся школ и колледжей, которым интересно столярное ремесло. Мы накопили 29-летний опыт работы с деревом, поэтому нам было о чём рассказать ребятам.

– Что вам дала победа в конкурсе?

– Безусловно, это стало дополнительным подтверждением, что мы двигаемся в правильном направлении. Лично я получил замечательный опыт публичных выступлений, но что ещё важно – мы смогли заинтересовать молодежь столярным делом. В нашей отрасли существует кадровый голод, на смену старшим очень мало приходит молодых специалистов. Хотелось заинтересовать молодежь, рассказать о плюсах нашей профессии, ну и заодно привлечь потенциальных работников в нашу фирму – ООО «Декор».

Автор текста – Анастасия Егорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Я - социальный предприниматель
Защити себя сам: чему надо научить ребёнка ради его безопасности В школу – с удовольствием: как привить ребёнку интерес к учебе Победный гол: в Пскове работает одна из лучших футбольных школ сети «Юниор» «Фантастика»: в Пскове в коронавирусный год открылся детский клуб с лабиринтом и бассейном Никто, кроме мам: псковские родители создали реабилитационный центр для своих детей Зажечь искру: где помогут справиться с эмоциональным выгоранием Женский КПД: великолучанка создала дамский клуб Идеальный досуг для ребёнка: шесть причин заниматься робототехникой Новый объект туризма: предприниматель решил воссоздать в Пушкиногорском районе дореволюционный завод Псковский букинист рассказал о том, за какими книгами приходят к нему покупатели
Посмотреть все материалы сюжета >>>

День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
11 марта 2021
День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
11 марта 2021
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
11 марта 2021
Полный блин. Псковичи рассказали о любимых начинках
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
11 марта 2021
Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
11 марта 2021
Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 12 марта
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
11 марта 2021
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
Полистовский заповедник набирает волонтёров
11 марта 2021
Полистовский заповедник набирает волонтёров
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
11 марта 2021
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт

Идет загрузка...