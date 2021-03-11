ООО «Декор»: крепкие семейные традиции и любовь к деревообработке

16:52, 11 марта 2021, ПАИ

Компания Woodwork DÉCOR – не просто пример успешного семейного предпринимательства. Это крепкие профессиональные традиции, многолетний опыт работы и любовь к ручному труду, которые на протяжении многих лет передаются из поколения в поколение, от отца к сыну.

Основателем фабрики по производству мебели и евроокон является опытный мастер по деревообработке Николай Пентюшенко. Его сын Станислав сегодня активно помогает развивать фамильный бизнес. О любви к своему делу и планах на будущее менеджер и руководитель проектов ООО «Декор» Станислав Пентюшенко рассказал в интервью Псковскому агентству информации.

– Станислав, когда была создана фирма?

– Woodwork DÉCOR была основана моим отцом в 1991 году, и вначале специализировалась на выпуске дверей из массива. С каждым годом мы расширяли свои производственные возможности, и сегодня они ограничены лишь фантазией заказчиков.

– Почему вы решили пойти по стопам своего отца?

– Знаете, у меня с самого детства даже не было сомнений, что я тоже должен заниматься деревообработкой, продолжать папино дело. Если смотреть на родословную, то у нас и дед, и прадед тоже были связаны с деревообработкой, поэтому, видимо, это как-то передалось по наследству.

– На производстве какой продукции сегодня специализируется ООО «Декор»?

– Мы занимаемся не только поточной продукцией, но и работаем по индивидуальным проектам, воплощая любые дизайнерские идеи. Создаем евроокона из трехслойного клеенового бруса со стеклопакетами, различные мебельные композиции: кухни, двери, лестницы, предметы интерьера. Занимаемся также производством витражей.

Много заказов поступает нам от представителей ресторанного бизнеса Великих Лук – во многих кафе и ресторанах города стоит наша мебель. Также фирма ООО «Декор» выпускает деревянные конструкции для торговых магазинных павильонов, сотрудничает с частными заказчиками, причем не только великолукскими. К нам обращаются жители Псковской области и других регионов России.

– С какими материалами работают специалисты фабрики?

– Современное столярное производство не ограничивается только деревом. Выбор материалов, фактур, фурнитуры и цветов – огромен. Мы используем не только классические столярные приемы и инструменты, но и современные станки с ЧПУ, передовые технологии в изготовлении изделий.

В своей работе используем качественные шпонированные материалы: ДСП, МДФ, используем металлические элементы, стекло, пластик.

– А какие планы вы ставите перед собой на ближайшую перспективу?

– Первым делом планируем увеличивать объём заказов. Пандемия коронавируса, конечно, повлияла на нашу работу, на этом фоне пришлось, засучив рукава, трудиться на 30 % больше. Мы стараемся отслеживать последние тенденции на рынке деревообработки, чтобы расширять спектр производимой продукции.

– Станислав, ваш проект признан лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2020». В чем была суть вашей инициативы?

– Проект представлял собой небольшой учебный курс, на котором я рассказал великолукской молодежи об азах столярного дела. Мы поговорили об особенностях обработки древесины на примере изготовления кормушки для белок. Благодаря этому незатейливому предмету я объяснил, что такое пиление, строгание, шлифовка, как деревянные детали соединяются друг с другом и многое другое.

Мастер-классы проводились на базе бизнес-инкубатора «Новация», при поддержке Центра инноваций социальной сферы Псковской области [уполномоченный представитель конкурса «Лучший социальный проект года – 2020» в Псковской области и организатор регионального этапа. – ПАИ], за что мы им очень благодарны. На наших занятиях побывало около десяти учащихся школ и колледжей, которым интересно столярное ремесло. Мы накопили 29-летний опыт работы с деревом, поэтому нам было о чём рассказать ребятам.

– Что вам дала победа в конкурсе?

– Безусловно, это стало дополнительным подтверждением, что мы двигаемся в правильном направлении. Лично я получил замечательный опыт публичных выступлений, но что ещё важно – мы смогли заинтересовать молодежь столярным делом. В нашей отрасли существует кадровый голод, на смену старшим очень мало приходит молодых специалистов. Хотелось заинтересовать молодежь, рассказать о плюсах нашей профессии, ну и заодно привлечь потенциальных работников в нашу фирму – ООО «Декор».

Автор текста – Анастасия Егорова.