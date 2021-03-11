Более 148 миллионов свежих цветов ввезли в Псковскую область за полтора месяца

17:22, 11 марта 2021, ПАИ

С февраля по 10 марта этого года на территорию страны через МАПП Бурачки в Себежском районе ввезли более 148 млн цветов и горшечных растений, местом происхождения которых являются 26 стран мира. Стоит отметить, что в 2020 году было ввезено более 23 млн цветочной продукции, а за аналогичный период 2021 года грузопоток ввозимой продукции увеличился в 7 раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Основной объем поставляемых срезанных цветов был выращен в Зимбабве, Эквадоре, Колумбии, Израиле, Японии, Кении, ЮАР, Коста-Рике, США, Республике Суринам, Германии, Италии, Испании, Турции; горшечных растений – в Венгрии, Португалии, Бельгии и Польше.

Более 3 млн цветов и 52 тысяч горшечных растений прибыли в Санкт-Петербург, более 136 млн цветов и 3,7 млн растений – в Москву и Московскую область, более 2 млн цветов и почти 6 тыс. горшечных растений – в Ленинградскую область, а также почти 2 млн цветов – в Новосибирскую область и 1,5 млн цветов и 23 тыс. комнатных растений – в Тюменскую область из Латвии, Литвы и Словакии.

Все партии цветов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации.